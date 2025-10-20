PUBBLICITÀ
Camorra di Marano, annullata l'ordinanza per Giovanni Nuvoletta

Il tribunale del Riesame di Milano ha annullato l’ordinaza di custodia acautelare nei confronti di Nuvoletta Giovanni difeso da avv. Luca Gili e Leopoldo Perone.

Si tratta del primogenito del boss Ciro, ucciso nel 1984 dal clan dei Casalesi nella sua tenuta di Marano. Giovanni è il fratello di Lorenzo, altro rampollo della famiglia di Marano detenuto da qualche anno per estorsione.

Gli investigatori del Servizio centrale operativo (Sco) della Polizia di Stato, della Sezione investigativa dello Sco e della Squadra mobile di Palermo, in collaborazione con i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Varese, hanno eseguito il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano che prevede la custodia cautelare in carcere di dieci persone.

