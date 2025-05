Camorra di Marano, scarcerazioni eccellenti nel clan Polverino

PUBBLICITÀ

Scarcerazioni eccellenti nel clan Polverino: la decisione della Quinta Sezione penale della Corte di Appello di Napoli, su istanza degli avvocati Leopoldo Perone, Luigi Poziello, Dario Carmine Procentese, Alfonso Vozza e Sabrizio Savella, ha disposto la revoca della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Moraca Felice, Giarra Diego, Alessandro De Luca, Polverino Vincenzo e Visconti Claudio. Gli stessi erano stati condannati, a vario titolo, per associazione mafiosa ex art. 416 bis del codice penale, dapprima dal Giudice del Tribunale di Napoli Dott.ssa Linda Comella e poi dalla prima sezione della Corte di Appello di Napoli. La Corte di Cassazione, a fine ottobre scorso, aveva annullato la sentenza di appello e aveva rinviato alla Corte di Appello partenopea per un nuovo giudizio.

L’operazione si inquadra in una più ampia strategia di contrasto posta in essere dalla Procura della Repubblica di Napoli e dal Comando Provinciale dei Carabinieri che ha portato all’esecuzione di un provvedimento cautelare, il 2 maggio 2011, nei confronti di 57 persone ed all’arresto, il 4 giugno 2013, di altri 69 affiliati. I relativi dibattimenti instaurati si sono conclusi con pesantissime condanne, ormai definitive, inflitte a capi e gregari del clan. Ulteriori provvedimenti cautelari notificati medio tempore ai vertici del clan, per eventi omicidiari, hanno determinato la condanna all’ergastolo dell’indiscusso capo clan Giuseppe Polverino (classe 1958), e degli affiliati apicali Giuseppe Simioli (classe 1966), Salvatore Cammarota (classe 1967), Claudio De Biase (classe 1968), Salvatore Liccardi (classe 1974) e Salvatore Simioli (classe 1967).

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ