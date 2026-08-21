Campi Flegrei, in vigore modifiche agli orari dei collegamenti per le isole

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Al via da oggi le variazioni ai collegamenti marittimi per Ischia e Procida introdotte per ridurre le conseguenze delle limitazioni al transito dei mezzi pesanti verso il porto di Pozzuoli.

Le modifiche, autorizzate dall’assessorato regionale ai Trasporti, resteranno in vigore per 30 giorni e riguardano alcune corse operate da Medmar e Caremar. Medmar trasferisce da Pozzuoli a Napoli la corsa regionale notturna attualmente prevista alle 2.30, anticipandone la partenza alle 1.30. Anche il collegamento di ritorno sarà quindi effettuato da Napoli Porta di Massa, via Procida, con partenza alle 3.40 anziché alle 4.10. Per Caremar cambia invece l’orario della corsa da Napoli Porta di Massa per Procida e Ischia, attualmente prevista alle 10.45, che partirà alle 11.30.

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La Regione effettuerà un monitoraggio per verificare l’efficacia delle variazioni e valutarne gli effetti. Le modifiche arrivano a valle del provvedimento del Comune di Pozzuoli che ha disposto limitazioni al transito dei mezzi pesanti, oltre i 35 quintali, per raggiungere l’area portuale e sono il risultato della concertazione avviata in Prefettura per individuare soluzioni in grado di attenuarne le conseguenze.