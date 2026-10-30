Caos nel carcere di Secondigliano, agenti aggrediti e droga sequestrata

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Un ennesimo episodio critico si è verificato nella mattinata di giovedì presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano dove tre agenti della Polizia Penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto mentre svolgevano i consueti compiti d’istituto. L’episodio ha comportato il ricorso alle cure mediche per i tre poliziotti coinvolti: due di loro hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni, mentre un terzo agente ha riportato traumi più severi, con una prognosi di 20 giorni. ​Sull’accaduto prendono posizione i vertici del Si.N.A.P.Pe. per richiamare l’attenzione sulle tutele necessarie al personale.

​In merito ai fatti, si è espresso il Segretario Generale Aggiunto Luigi Vargas:

​«Desidero innanzitutto rivolgere la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione ai tre colleghi coinvolti. L’episodio di questa mattina nel carcere partenopeo ripropone con urgenza la necessità di garantire condizioni di lavoro sicure a chi, ogni giorno, rappresenta lo Stato negli istituti di pena. Lavorare in contesti ad elevata complessità richiede livelli di sicurezza elevati che l’attuale carenza di personale non può consentire adeguatamente. Siamo di fronte a una crisi sistemica dovuta alla drammatica e diffusa carenza di personale, che costringe gli agenti a lavorare in condizioni di perenne affanno. Chiediamo all’Amministrazione Penitenziaria l’adozione tempestiva dei provvedimenti previsti nei confronti dei responsabili e un confronto concreto per rafforzare le tutele operative del personale in servizio.»

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​Gli fa eco il Segretario Generale Aggiunto Aniello Giardinetto, focalizzandosi sulle condizioni operative del personale di Polizia Penitenziaria:

​«Quanto accaduto a Secondigliano riflette un quadro nazionale che necessita di interventi correttivi non più rinviabili. Il personale lavora costantemente sotto organico e gestisce con professionalità situazioni quotidiane delicate, ma non può farlo a discapito della propria incolumità fisica. Aggressioni come questa dimostrano la totale assenza di timore nei confronti dello Stato e delle regole penitenziarie da parte di una frangia di detenuti. È indispensabile che il Dipartimento e gli organi competenti intervengano con misure concrete: dal riequilibrio delle dotazioni organiche al ripristino di una rigida osservanza delle regole interne. Chi aggredisce un poliziotto penitenziario deve sapere che va incontro a conseguenze immediate, certe e rigide. Il Si.N.A.P.Pe. continuerà a monitorare la situazione con determinazione, pronto ad adottare ogni iniziativa utile affinché la sicurezza degli agenti torni a essere una priorità centrale. Non permetteremo che l’incolumità fisica dei poliziotti penitenziari continui a essere considerata un “rischio del mestiere”»

SECONDIGLIANO, DROGA E MICROTELEFONO SEQUESTRATI IN CARCERE. SAPPE: «SERVONO INTERVENTI URGENTI»

Cocaina, hashish, uno spinello e un microtelefono con SIM e due batterie sono stati sequestrati la sera del 21 ottobre dalla Polizia Penitenziaria nel carcere di Secondigliano a un detenuto arrivato da pochi giorni dalla Puglia. Il materiale rinvenuto comprendeva più di 10 grammi di cocaina, altrettanti di hashish, uno spinello già in uso e altri grammi di pasta di hashish.

«L’episodio conferma la necessità di rafforzare i controlli e dotare gli istituti penitenziari di strumenti tecnologici efficaci per contrastare l’introduzione di droga e telefoni cellulari», dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), che esprime apprezzamento per il lavoro degli agenti e sollecita interventi urgenti sul fronte della sicurezza, degli organici e delle dotazioni. Sulla stessa linea Raffaele Munno, vicesegretario regionale del SAPPE per la Campania, che sottolinea come «la presenza di sostanze stupefacenti e dispositivi di comunicazione non autorizzati rappresenti una criticità da affrontare con misure concrete, maggiori risorse e sistemi di controllo adeguati».

Capece richiama inoltre il ruolo della Polizia Penitenziaria nel sistema di sicurezza nazionale: «Un Paese che domanda maggiore sicurezza può contare su un Corpo la cui professionalità è ormai consolidata e insostituibile. La sfida riguarda il cuore del nostro mandato istituzionale, racchiuso nel motto Despondére spem munus nostrum: garantire e sostenere la speranza è il nostro compito, il nostro impegno e la nostra stella polare».

Donato Vaia, delegato del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, il primo e più rappresentativo della Categoria, chiede “interventi tempestivi per rafforzare la sicurezza degli istituti e tutelare il personale”, ricordando che la legalità in carcere è parte integrante della sicurezza dell’intera collettività. L’episodio riaccende l’attenzione sull’efficacia dei sistemi di contrasto alle comunicazioni illecite in carcere, proprio dopo l’annuncio del sottosegretario alla Giustizia e senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, che nei giorni scorsi aveva definito «riuscita alla perfezione» la sperimentazione dell’inibitore dei telefoni cellulari a Secondigliano, sostenendo che ai detenuti sarebbe stato impossibile trasmettere e ricevere comunicazioni attraverso dispositivi introdotti illegalmente.