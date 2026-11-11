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Un filo rosso fatto di violenza e sangue continua ad attraversare le zone della movida nei principali centri storici. La notte del fine settimana è diventata troppo spesso una roulette russa dove la sopraffazione, la logica del branco e il mito dell’intimidazione violenta finiscono per travolgere chiunque si trovi di passaggio.

L’ennesima conferma di una deriva senza freni arriva da Aversa, nella centralissima via Seggio, palcoscenico di una brutale aggressione avvenuta nel corso del fine settimana. A denunciare l’accaduto al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli è stato uno studente ventunenne che nei fine settimana lavora come cameriere.

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Follia in via Seggio ad Aversa, giovane ferito con un vetro per difendere l’amico

Secondo quanto ricostruito e documentato dai referti medici e dalle segnalazioni inviate al parlamentare, la zuffa sarebbe scoppiata quando un gruppo di soggetti, qualificatisi con fare minaccioso come legati ad ambienti criminali locali, ha iniziato a intimidire alcuni ragazzi americani in servizio presso la vicina base NATO di Gricignano. Alla vista delle intimidazioni, un giovane è intervenuto nel tentativo di difendere i ragazzi minacciati, venendo però accerchiato e aggredito brutalmente da un branco composto da circa 7-8 persone.

Nel tentativo di sottrarre l’amico all’aggressione e spingere via i violenti, lo studente/lavoratore è stato a sua volta colpito e ferito da un pezzo di vetro che gli ha trapassato la gamba tra la caviglia e il polpaccio, ricoverato poi al Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa con una prognosi di 7 giorni per ferite lacero-contuse e contusione facciale. Una scena già vista e stancamente ripetuta nei punti nevralgici dell’aggregazione giovanile, in cui solo per una fortunata coincidenza non si è arrivati alla tragedia irrevocabile.

“Ci troviamo di fronte a una scena identica a tante altre già viste e denunciate più e più volte: questa volta non ci è scappato il morto per puro caso – dichiara Borrelli assieme a Francesco Mincione, rappresentante territoriale di Europa Verde –. Non è tollerabile che dei giovani che escono per divertirsi o per lavorare onestamente debbano rischiare la vita a causa di manipoli di delinquenti che girano per strada convinti di essere i padroni del territorio con atteggiamenti camorristici. I luoghi della movida vanno presidiati in maniera fissa e rigorosa dalle forze dell’ordine, garantendo sicurezza reale e immediata ai residenti e agli avventori. Per chi partecipa a queste spedizioni di violenza serve l’applicazione rigorosa del Daspo urbano e una punizione severa. Ma le sole misure repressive e di ordine pubblico non possono bastare: occorre avviare parallelamente un imponente lavoro culturale e sociale sui territori per sradicare la sottocultura della sopraffazione e della violenza giovanile prima che sia troppo tardi”.