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Tre uomini sorpresi in atti osceni nel parcheggio di un pub nei pressi del centro commerciale Le Porte di Napoli ad Afragola. L’episodio è accaduto a pochi passi dall’ex Ipercoop. I tre sono stati denunciati dalla Polizia Locale, guidata dal Comandante Antonio Piricelli. Continuano incessanti i controlli dei caschi bianchi in alcune aree prescelte come luoghi di incontri tra persone di sesso maschile.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli appuntamenti si tengono in orari diversi, al riparo di veicoli e delle siepi che circondano i centri commerciali, frequentati da numerose famiglie con bambini, donne.

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Sesso tra uomini fuori al centro commerciale ad Afragola, sorpresi dagli agenti

Qui, gli uomini si apparterebbero nei viali circostanti, commettendo atti osceni in pubblico, senza pudore. Il Comandante Piricelli ha intensificato le attività di controllo della zona, ed ha disposto Agenti in borghese dislocati ed appostati nel luogo teatro degli appuntamenti dove sono state intensificate le attività di monitoraggio degli eventi. Non è un fenomeno nuovo, purtroppo. I caschi bianchi erano già intervenuti su simili comportamenti anche nei pressi dei parcheggi dell’Ikea e di Leroy Merlin ad Afragola.

Ad insospettire gli investigatori il continuo via vai di persone, che interagiscono attraverso giochi di sguardi e ammiccamenti. Al primo segnale di assenso, poi, i partner cercherebbero un approccio intimo, appartandosi in luoghi che oltre ad essere ubicati nei pressi del centro commerciale sono posti a pochi passi da una paninoteca frequentata da numerosi bambini accompagnati dalle mamme.

Durante le attività di controllo, gli agenti della Polizia Locale hanno notato un gruppo di persone appartate dietro ad alcuni veicoli nei pressi della paninoteca. Immediatamente sono scattati gli accertamenti che hanno portato ad individuare tre cittadini di sesso maschile, colti in flagranza di reato, che senza alcuna vergogna erano intenti a compiere atti osceni in luogo pubblico ed atti contrari alla pubblica decenza, nello spazio antistante la paninoteca ubicata nei pressi del centro commerciale, non curanti delle persone che in quel momento passavano per quel posto.

I tre cittadini sono stati identificati ed al termine delle attività, dopo gli atti di rito sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.