Carabinieri e controllori salgono sulla Circumvesuviana, il treno si svuota dei passeggeri

I carabinieri del Nas salgono a bordo di un treno della Circumvesuviana per controllare l’utilizzo delle mascherine e, con loro, dei controllori. Il treno in pochi minuti si svuota.

Sembra quasi una barzelletta, ma è quello che è accaduto questa mattina a bordo dei vagoni della linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana. Diversi i passeggeri hanno segnalato il fuggi fuggi generale alla vista dei controllori, che erano saliti a bordo dei vagoni assieme ai carabinieri del Nas pochi istanti prima. La vicenda è stata anche riportata dalla pagina satirica “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”. Pagina che da sempre racconta anche in chiave ironica i tanti disagi quotidiani dei passeggeri della linea vesuviana.

Tutto è accaduto nella mattinata di oggi. I carabinieri del Nas erano saliti a bordo del treno della Circumvesuviana della linea Napoli-Sorrento per i controlli di routine sull’utilizzo delle mascherine a bordo. Controlli che avvengono quotidianamente, seppur a campione, su tutti i mezzi pubblici. Questa mattina i militari dell’Arma erano saliti appunto a verificare l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali a bordo del treno. Quando assieme a loro sono saliti anche i controllori dell’Ente Autonomo Volturno per la convalida o la verifica dei titoli di viaggio. E a quel punto, in molti hanno iniziato a scendere dal treno, per evitare multe. Ed in pochi istanti, il vagone si è praticamente svuotato: in pochi sono rimasti a bordo, tanto che carabinieri e controllori sembravano quasi essere più degli stessi passeggeri. (Fanpage)