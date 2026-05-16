Terremoto a Casalnuovo: clan Veneruso-Rea, scarcerato il ras Luino

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Terremoto nella mala di Casalnuovo. Scarcerato Fabio Luino, 48enne indicato come appartenente al gruppo Veneruso-Rea. Il tribunale di Sorveglianza di Lecce, accogliendo in pieno le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Tiziana Areniello, ha disposto i domiciliari per Luino.

Il legale è così riuscito ad ottenere presso il tribunale della libertà salentino un’attenuazione di misura cautelare per il suo assistito per motivi di salute. Luino era stato arrestato a gennaio scorso quando i carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica partenopea, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare le attività del clan Rea-Veneruso, attivo nei comuni di Casalnuovo, Volla e nelle zone limitrofe.

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Il provvedimento fu emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, al termine di un’articolata attività investigativa che avrebbe consentito di ricostruire un sistema estorsivo consolidato e radicato sul territorio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero imposto il pagamento di somme di denaro a diversi imprenditori di Casalnuovo, costretti a versare il cosiddetto “pizzo” per poter continuare a svolgere regolarmente le proprie attività lavorative. Le richieste estorsive, stando agli inquirenti, sarebbero state accompagnate da reiterate minacce, esplicite o velate, tali da generare un clima di intimidazione e assoggettamento tipico delle dinamiche mafiose.

Un sistema che avrebbe garantito al gruppo criminale un controllo capillare del territorio e un flusso costante di denaro, rafforzando al contempo il prestigio e l’autorità del clan di riferimento. Per Luino, difeso dall’avvocato Tiziana Areniello, adesso si sono spalancate le porte del carcere.