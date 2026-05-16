Ancora violenza. Ancora rapine su Corso Secondigliano. Questa volta a finire nel mirino dei bandito un imprenditore rapinato del proprio Rolex ieri sera intorno alle 22 all’angolo tra via Regina Margherita e Corso Secondigliano. Secondo la prima ricostruzione l’assalto sarebbe stato repentino: l’uomo sarebbe stato affiancato da un commando mentre era nel traffico del venerdì sera e dopo essere stato minacciato con una pistola sarebbe stato depredato del prezioso orologio e di alcuni effetti personali. I due banditi erano vestiti con abiti scuri e indossavano casco integrale: dopo il raid si sono dileguati approfittando delle numerose auto incolonnate nel traffico. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona con le indagini affidate agli uomini del commissariato Scampia.
Pistola in faccia su Corso Secondigliano, imprenditore rapinato del Rolex
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