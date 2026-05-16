Pistola in faccia su Corso Secondigliano, imprenditore rapinato del Rolex

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Ancora violenza. Ancora rapine su Corso Secondigliano. Questa volta a finire nel mirino dei bandito un imprenditore rapinato del proprio Rolex ieri sera intorno alle 22 all’angolo tra via Regina Margherita e Corso Secondigliano. Secondo la prima ricostruzione l’assalto sarebbe stato repentino: l’uomo sarebbe stato affiancato da un commando mentre era nel traffico del venerdì sera e dopo essere stato minacciato con una pistola sarebbe stato depredato del prezioso orologio e di alcuni effetti personali. I due banditi erano vestiti con abiti scuri e indossavano casco integrale: dopo il raid si sono dileguati approfittando delle numerose auto incolonnate nel traffico. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona con le indagini affidate agli uomini del commissariato Scampia.