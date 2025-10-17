PUBBLICITÀ
HomeCronacaCasalnuovo, spari in viale dei Pini: colpi contro casa e auto
CronacaCronaca locale

Casalnuovo, spari in viale dei Pini: colpi contro casa e auto

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
PUBBLICITÀ

Momenti di paura ieri sera a Casalnuovo, dove si è verificata una sparatoria in viale dei Pini.

I carabinieri della tenenza di Casalnuovo e quelli della sezione operativa di Castello di Cisterna sono intervenuti dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco esplosi in strada.

PUBBLICITÀ

Secondo una prima ricostruzione, tre proiettili avrebbero colpito la veranda di un’abitazione, mentre altri quattro si sono conficcati nella carrozzeria di una Fiat Punto parcheggiata.

Fortunatamente non si registrano feriti.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare la matrice dell’episodio, che potrebbe essere un avvertimento o un atto intimidatorio legato a contesti criminali locali.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati