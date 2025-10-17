Casalnuovo, spari in viale dei Pini: colpi contro casa e auto

Momenti di paura ieri sera a Casalnuovo, dove si è verificata una sparatoria in viale dei Pini.
I carabinieri della tenenza di Casalnuovo e quelli della sezione operativa di Castello di Cisterna sono intervenuti dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco esplosi in strada.
Secondo una prima ricostruzione, tre proiettili avrebbero colpito la veranda di un’abitazione, mentre altri quattro si sono conficcati nella carrozzeria di una Fiat Punto parcheggiata.
Fortunatamente non si registrano feriti.
Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare la matrice dell’episodio, che potrebbe essere un avvertimento o un atto intimidatorio legato a contesti criminali locali.