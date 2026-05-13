Omicidio a Ponticelli. Scattano i controlli, le denunce e i sequestri

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Servizio di alto impatto per i carabinieri della Stazione di Ponticelli. Ad essere interessata è la periferia est della città partenopea. Il bilancio conta 81 persone identificate e 46 veicoli controllati, 18 le contravvenzioni al codice della strada elevate, 7 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga. Sono 3 le persone denunciate.

Deferita una donna 39enne perché durante un controllo alla circolazione stradale è stata trovata alla guida di uno scooter con targhe clonate e oggetto di furto. Dovrà rispondere di ricettazione. Denunciati anche un 45enne e un 47enne perché trovati alla guida dei rispettivi mezzi sprovvisti di patente, la violazione era recidiva nel biennio.

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Controllati anche 2 esercizi commerciali insieme al personale dell’Asl di Napoli.

Il primo ad essere ispezionato è un bar di Via Argine. Elevata una sanzione amministrativa di 2 mila e 500 euro per gravi carenze igienico sanitarie e sequestrati 25 chili di alimenti privi di tracciabilità. L’attività è stata sospesa. Controllato anche un ristorante in via Domenico Atripaldi. All’imprenditore è stata elevata una sanzione amministrativa di 2 mila e 500 euro per carenze igienico sanitarie e sequestrati 60 chili di alimenti non tracciati.