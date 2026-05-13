Giro di prostituzione nel centro massaggi, denunciate 4 persone ad Arzano

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I carabinieri della tenenza di Arzano guidati dal comandante Raimondo Semprevivo, hanno sgominato un’organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione. Denunciate anche 4 persone di origini cinesi per sfruttamento in concorso. Uno degli appartamenti e l’attività illegale erano già stati sequestrati a marzo scorso dove anche in quell’occasione furono accertate altre attività di prostituzione. Il sistema per approcciare le donne, durante i precedenti accertamenti investigativi di marzo, era quello di mettere in rete annunci di vendite on line: i “gestori” avevano creato un centro di consulenza informatico a luogo di prostituzione.

I militari seguendo le piste fecero irruzione nell’appartamento in via Enrico Medi situato in un grosso palazzo residenziale ad angolo con Via Atellana dove insiste una grossa attività commerciale. In casa furono trovati un 51enne di origine cinese residente ad Arezzo titolare dell’azienda in questione e un’altra donna, anche lei asiatica, di 41 anni. I due furono sorpresi e non ebbero alcuna reazione, credendo che le due persone appena entrate fossero clienti.

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L’appartamento (uno dei due è finito di nuovo sotto chiave): dopo l’ingresso con tanto di piccola scrivania e sul lato una piccola cucina c’era il corridoio che presentava 4 stanze con tende colorate e semi trasparenti messe al posto delle porte. Al loro interno altre 4 donne cinesi in abiti succinti. Diverso il materiale trovato che provava l’attività di prostituzione. Il 51enne e la 41enne sono stati denunciati per sfruttamento della prostituzione.