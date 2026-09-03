Case-pollaio scoperte nel Napoletano, il sindaco: “Sequestrati 500 materassi”

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Una nuova operazione contro le case-pollaio è scattata a Palma Campania. Il sindaco Nello Donnarumma ha comunicato i risultati dell’operazione: “Questo è il deposito nel quale vengono portati i materassi sequestrati a seguito dei controlli sul sovraffollamento della nostra Polizia Municipale e del nostro ufficio tecnico. Nell’ultimo anno abbiamo messo sotto sequestro quasi 500 letti (trovati in eccesso). Frutto del lavoro dei nostri uomini in divisa. Un risultato che dimostra l’enorme capacità di controllo del territorio che i nostri agenti hanno. Continueremo ed intensificheremo da subito la lotta al sovraffollamento abitativo. Senza sosta alcuna“.