Lutto in Campania, la 15enne Benedetta muore nel viaggio all’estero

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La morte di Benedetta Gorga ha sconvolto le comunità di Brienza e Sala Consilina. La quindicenne si trovava in viaggio in Argentina quando ha accusato un malore improvviso. “Ci sono notizie che non vorremmo mai dover scrivere, parole che si fermano in gola perché il dolore è troppo grande per essere raccontato. La perdita della nostra giovane Benedetta è una ferita profonda per l’intera comunità. A un’età che dovrebbe profumare solo di vita, di sogni, di sorrisi e di spensieratezza, il destino le ha strappato il futuro, lasciando in tutti noi un senso di vuoto e sconcerto. In questo momento di immensa tristezza, a nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, mi stringo con un abbraccio forte e commosso ai genitori, al fratello, alla sorella e a tutti i familiari. Non ci sono parole che possano lenire un dolore così immenso, ma volevo che sentiste il calore di una comunità intera che piange con voi. Per la giornata delle esequie, la cui data è ancora da definire, sarà proclamato il lutto cittadino in segno di profondo cordoglio e vicinanza“, ha dichiarato il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo.

“Il Brienza Calcio si unisce al dolore del portiere Francesco Gorga e di tutta la sua famiglia per la prematura scomparsa della sorella Benedetta“, è il cordoglio espresso dalla società sportiva. “Tutto il personale scolastico (docenti e personale ATA) dell’IIS Cicerone di Sala Consilina si stringe al dolore che ha colpito la famiglia Gorga di Brienza per la prematura scomparsa della giovane Benedetta. Un grande abbraccio di conforto va al fratello Francesco, ex alunno CAT, e alla sorella Chiara. Esprimiamo le più sentite e sincere condoglianze, unendoci alle preghiere di tutti i suoi cari“.

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