Terrore per l’automobilista a Casoria, rapina finisce a colpi di pistola

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I carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Salvator Rosa per una tentata rapina con esplosione di colpi di arma da fuoco a Casoria. Da una prima sommaria ricostruzione, ieri alle 17:30, alcuni malviventi in sella a uno scooter avrebbero affiancato una macchina e minacciato il conducente. La vittima avrebbe effettuato una manovra per divincolarsi e in quel momento i malviventi avrebbero esploso due colpi d’arma da fuoco . Nessun ferito. Rilievi e indagini in corso da parte dei carabinieri.

Fuga contromano a Casoria, inseguimento lungo la Circumvallazione

E’ notte e i carabinieri della Stazione di Casoria stanno effettuando un controllo alla circolazione stradale in Piazza Dante.

Arriva una Fiat Punto. Il militare alza la paletta ma l’auto non si ferma. Parte l’inseguimento. L’auto sfreccia tra le vie della città. I carabinieri li inseguono. Incurante del senso di marcia, il temerario alla guida, imbocca la rampa della Circumvallazione Esterna direzione Napoli. Dopo qualche chilometro l’auto perde il controllo e va a sbattere contro il guardrail. Alla guida un un 17enne, incensurato, senza patente. Con lui un 21enne e un altro 17enne, entrambi incensurati. Nessun ferito: i tre ragazzi sono stati denunciati per fuga pericolosa.

Rapina a Casoria, la reazione del Prefetto di Napoli

In relazione al grave episodio verificatosi in via Salvator Rosa, a Casoria, dove si è consumata una tentata rapina con l’esplosione di colpi di arma da fuoco, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente disposto misure straordinarie volte a rafforzare la sicurezza nell’intera area, con un significativo potenziamento della vigilanza e del controllo dinamico del territorio. La vicenda sarà, inoltre, oggetto di uno specifico ed approfondito esame nel corso della prossima seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. In tale sede, con la partecipazione dei vertici delle Forze di Polizia e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, verranno definite ulteriori strategie mirate al contrasto dei reati predatori e alla tutela dell’incolumità dei cittadini e degli operatori commerciali, per rafforzare i presidi di legalità e sicurezza della comunità locale.