Terrore per l’automobilista a Casoria, rapina finisce a colpi di pistola

I carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Salvator Rosa per una tentata rapina con esplosione di colpi di arma da fuoco a Casoria. Da una prima sommaria ricostruzione, ieri alle 17:30, alcuni malviventi in sella a uno scooter avrebbero affiancato una macchina e minacciato il conducente. La vittima avrebbe effettuato una manovra per divincolarsi e in quel momento i malviventi avrebbero esploso due colpi d’arma da fuoco . Nessun ferito. Rilievi e indagini in corso da parte dei carabinieri.
Fuga contromano a Casoria, inseguimento lungo la Circumvallazione
Arriva una Fiat Punto. Il militare alza la paletta ma l’auto non si ferma. Parte l’inseguimento. L’auto sfreccia tra le vie della città. I carabinieri li inseguono. Incurante del senso di marcia, il temerario alla guida, imbocca la rampa della Circumvallazione Esterna direzione Napoli. Dopo qualche chilometro l’auto perde il controllo e va a sbattere contro il guardrail. Alla guida un un 17enne, incensurato, senza patente. Con lui un 21enne e un altro 17enne, entrambi incensurati. Nessun ferito: i tre ragazzi sono stati denunciati per fuga pericolosa.