Mistero a Napoli, 47enne di Bergamo ritrovata con la ferita alla testa

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Stanotte poco prima dell’una i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli stanno percorrendo via Santa Teresa degli Scalzi quando vengono fermati da un uomo che segnala la presenza, poco distante, di una donna a terra. I militari raggiungono il civico 76. A terra una signora con una evidente perdita di sangue dalla testa. Allertato il 118, la donna – una 47enne della provincia di Bergamo – è stata trasferita all’ospedale Cardarelli.

Non si conoscono ancora le dinamiche dell’evento e i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella stanno analizzando diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza dei locali commerciali presenti in zona. La vittima è ancora ricoverata per un trauma cranico. Indagini in corso per meglio chiarire cosa sia avvenuto.

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