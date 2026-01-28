Castellammare, esce dalla serranda con l’incasso della pizzeria: ladro arrestato dai carabinieri

PUBBLICITÀ

L’immagine stereotipata del ladro è quella classica: passamontagna calato sul volto, guanti neri e bottino tra le mani. Se poi si aggiungono agilità e furtività, il quadro è completo.

Ed è proprio questa la scena che si sono trovati davanti i carabinieri a Castellammare di Stabia.

Nella notte, una pattuglia della Sezione Radiomobile stava percorrendo via Alcide De Gasperi quando ha notato qualcosa di insolito: la serranda di una pizzeria presentava un foro, e da quel buco spuntava una testa. Testa coperta, appunto, da un passamontagna.

I militari hanno immediatamente fermato la “gazzella”. In quel momento il ladro, un 30enne stabiese, è uscito dal foro ricavato nella serranda e ha tentato la fuga. Il tentativo è durato pochi metri: l’uomo è stato bloccato e arrestato.

Nelle sue mani aveva ancora l’incasso della pizzeria, accumulato nel corso della giornata. Dopo l’arresto è stato condotto in caserma e ora si trova in attesa di giudizio.