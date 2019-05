Castellammare. Varo della nave Trieste, onda anomala travolge gli spettatori sulla spiaggia

E’ stata varata questa mattina la nave Trieste nei cantieri navali di Castellammare di Stabia. Alla presenza delle cariche dello stato, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, del vice premier Luigi di Maio e del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, la nave militare più grande costruita dal dopoguerra ha avuto il suo battesimo dell’acqua. Tanta la soddisfazione dei rappresentati delle forze armate e dei vertici di Fincantieri che hanno presenziato alla manifestazione.

Momento di panico per i curiosi che si sono assiepati sulla spiaggia antistante la villa comunale della città stabiese. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’onda anomala scaturita dallo spostamento d’acqua provocato dall’immersione della nave ha investito le centinaia di persone che volevano assistere da vicino ad un giorno storico e importante per Castellammare. Fortunatamente, a parte l’inatteso bagno, non si registrano danni a cose o persone.