Castellammare, vede i carabinieri e si lancia nel vuoto: grave in ospedale

Ore d’ansia a Castellammare di Stabia dove un uomo è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale San Leonardo. Nel pomeriggio di ieri, per fuggire ai carabinieri, si è lanciato nel vuoto.

Era in sella ad uno scooter rubato. I fatti, si legge su Cronache della Campania, sono accaduto nella zona di Scanzano. L’uomo, vistosi braccato, si è lanciato in un dirupo credendo forse che la folta sterpaglia potesse attutire il colpoi della caduta. Purtroppo, non è stato così. Anzi, è rimasto gravemente ferito al punto che non riusciva neanche a muoversi.

Così è stato costretto a chiamare aiuto ai carabinieri che, con l’aiuto dei vigili del fuoco, sono riusciti a portarlo in salvo dopo oltre un’ora. Fratture e traumi su tutto il corpo a causa dell’impatto violento.