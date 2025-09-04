Cedole librarie per gli studenti di Napoli, quando fare richiesta

Il Comune di Napoli garantisce la 𝗳𝗼𝗿𝗻𝗶𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗹𝘂𝗻𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗿𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝘇𝗮, in osservanza della Legge della Regione Campania n. 4/2005 tramite cedole librarie in formato digitale. I genitori degli alunni devono rivolgersi ai Comuni dove ha sede la scuola frequentata per l’emissione delle cedole librarie. 𝗣𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗼𝗰𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮. 𝗕𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗿𝗶𝘃𝗼𝗹𝗴𝗲𝗿𝘀𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗻𝗶𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶.
𝗖𝗲𝗱𝗼𝗹𝗲 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗮𝗿𝗶𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗲, la scadenza a Napoli
𝗜 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗴𝗹𝗶 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗴𝗶𝗼 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼, 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗡𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶, 𝗳𝗿𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗹𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗲 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝘂𝗯𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲. Gli studenti residenti a Napoli frequentanti scuole ubicate in altri comuni della Regione Campania non possono presentare la domanda al Comune di Napoli ma al comune in cui è ubicata la scuola.
Gli studenti residenti nel Comune di Napoli – frequentanti scuole situate al di fuori della Regione Campania che non assicurino analogo beneficio – possono presentare istanza al Comune di Napoli in base ai requisiti e alle modalità indicate sul sito web. Scadenza per la presentazione della domanda: ore 14:00 del 22 settembre 2025.
L’elenco delle cartolerie accreditate
All_1113I_021_01_DISP7867