Cellulari senza linea a Secondigliano, il Prefetto: “Non è colpa degli jammer del carcere”

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Si è svolta giovedì mattina, presso il Palazzo di Governo, una riunione convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per affrontare la questione delle interferenze alle telecomunicazioni segnalate nei giorni scorsi nelle zone limitrofe al Carcere di Secondigliano, dove è stato installato il sistema jammer, un impianto sperimentale di schermatura dei segnali. All’incontro hanno preso parte il Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria della Campania, Carlo Berdini, il dirigente dell’Ispettorato territoriale Campania del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Nicola Marco Fabozzi, e il Presidente dell’8ª Municipalità del Comune di Napoli, Nicola Nardella.

Nel corso del tavolo tecnico è stato fatto il punto sulle verifiche già effettuate che hanno dato luogo a sopralluoghi e monitoraggi specifici. Dalle attività finora svolte, è emerso che i disagi riscontrati sulla rete persistono indipendentemente dal funzionamento del sistema dell’istituto penitenziario, manifestandosi in egual misura sia con l’impianto attivo sia a sistema spento. Al fine di individuare le cause delle anomalie e trovare soluzioni efficaci, l’Ispettorato territoriale del MIMIT ha assicurato la massima disponibilità a prendere in carico e verificare le segnalazioni raccolte, garantendo una stretta collaborazione con l’8ª Municipalità.

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Il Prefetto Michele di Bari esprime apprezzamento per la sinergia istituzionale tra le amministrazioni coinvolte, strumento indispensabile per monitorare adeguatamente la vicenda e trovare soluzioni efficaci per garantire tutti i servizi ai cittadini. Il tavolo prefettizio resterà aperto per seguire l’evolversi dei controlli e gli esiti delle prossime verifiche tecniche.