Chi è Gaetano Vitagliano, il riciclatore degli Scissionisti viveva in un attico super lusso a Dubai

Scacco matto al cassiere degli Scissionisti. Catturato ed estradato in Italia Gaetano Vitagliano, il 48enne napoletano che si era rifugiato a Dubai per sottrarsi a un’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Roma perché condannato con sentenza definitiva alla pena di quattro anni e 10 mesi per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Il 48enne napoletano si era rifugiato nella zona dei vip per sottrarsi ad un’ordine di carcerazione con la condanna definitiva a 10 mesi per riciclaggio. Si nascondeva da un anno in un superattico di lusso.

L’arresto di Vitagliano rappresenta in colpo importante per il clan Amato Pagano e per il gruppo dei super narcos Raffaele Imperiale e Bruno Carbone. L’uomo, originario di Scampia, aveva naturalmente anche cambiato nome. In primo grado era stato condannato a 11 anni di carcere poi dopo l’ultimo arresto del 2017, era riusciti a far perdere le sue tracce. Il 18 maggio del 2020 in una imponente operazione della Dda e della Guardia di Finanza gli furono sequestrati a Roma beni per oltre 5 milioni di euro tra cui bar e ristoranti della catena Katanè e il bar Mizzica.

La figura di Vitagliano è balzata agli onori delle cronache nel 2021 quando emerse un’inchiesta che portò anche al sequestro di 280 milioni di euro tra immobili conti correnti e ben 54 società a Roma, da sempre metà preferita dei clan napoletani per il riciclaggio del denaro proveniente dal narcotraffico. Secondo le accuse i soldi venivano fatti ‘sparire’ tramite i locali della movida romana, accuse ribadite anche da altra indagine della Finanza, con altri sequestri imponenti di capitali, quote societarie. Vitagliano in tale campo sarebbe da sempre considerato uno degli uomini di punta dei gruppi dell’hinterland partenopeo. Dopo Raffaele Imperiale, Raffaele Mauriello e Bruno Carbone un altro broker del riciclaggio finisce in manette al caldo del sole di Dubai sempre meno buon retiro dei latitanti nostrani.

Anche all’interno del Grande Fratello Vip il marchio di Vitagliano era presente con la pubblicità Katané. Il 2 aprile l’azienda aveva recapitato alcuni vassoi di leccornie direttamente nella “casa televisiva”.