Chi è Natasha Martino, la ventenne che ha conquistato TikTok con le sue ‘colazioni’

La voce di Natasha Martino, 20enne calabrese, ha conquistato i trends di TikTok. Le sue “colazioni” e quelle dei fratelli Jenny e Salvatore spopolano sul social cinese, tra simpatia e qualche insulto. Aprendo TikTok e scorrendo sulla “for you page” in pochissimo tempo potrebbe comparire un video di Natasha e della sua colazione. Tutto è iniziato quando Natasha, ragazza dall’inconfondibile accento calabrese, ha semplicemente mostrato attraverso un video TikTok cosa il padre le avesse comprato per colazione.

Il cibo su TikTok

Arancini, pizzette e per la maggior parte panini, ogni mattina Natasha mostra al suo “pubblico” virtuale, che conta più di 500.000 mila iscritti cosa mangia. I contenuti di “cibo” non sono rari su TikTok: tra account di food blog ed il trend del “cosa mangio in un giorno”. Oltre all’evidente scopo degli account di food blogger, intenti a recensire i vari locali, la maggior parte degli utenti posta contenuti di cibo per scopi spesso “nobili”. C’è chi infatti, soffrendo di disturbi alimentari, si dice sollevato nel guardare un suo coetaneo mangiare tranquillamente e senza colpe una pizza senza il bisogno di contarne le calorie. Il trend del cibo è diventato talmente diffuso sull’app che per sostenere i giovani utenti sono intervenuti anche professionisti. Non è infatti difficile imbattersi in account di nutrizionisti che cercano di sostenere la sensibilizzazione contro il delicato tema dei DCA, compiendo spesso anche “scivoloni“.

La “colazione” di Natasha e Jenny

Nonostante anche Natasha con i suoi pranzi avrà aiutato qualche suo coetaneo a non soffrire della “colpa di aver mangiato troppo” ciò che l’ha resa famosa è in realtà soprattutto la sua voce. “Vi faccio vedere cosa ha comprato mio padre stamattina per colazione” questa la frase diventata tormentone su TikTok. Il simpatico ed inconfondibile accento della ragazza infatti le dà una particolare pronuncia della lettera ‘z’. Il “colazione” di Natasha è quindi così spopolato sull’app, ad affiancarlo subito dopo “Jenny”, la sorellina.

Natasha infatti non è quasi mai sola a produrre contenuti su Tik Tok. Jenny, sorella più piccola di Natasha e gemella di Salvatore, è la coprotagonista preferita dei contenuti della sorella. I suoi audio sono ormai ri-utilizzati da tantissimi utenti per creare contenuti. Tantissimi sono anche i “duetti” con i video di Natasha, spesso però proprio questi hanno portato a critiche ed offese. Ironia sul modo di cucinare della mamma (anche questo. format della ragazza) o offese gratuite alla piccola Jenny ed all’accento della sorella Natasha. Quest’ultima infatti si è vista recentemente costretta a dover intervenire con un TikTok per difendere se stessa e la sua famiglia. Tanti i commenti di sostegno sotto il suo video, anche dall’ex Iena Frank Matano che le esorta a continuare a “fare quello che vi piace” senza dare ascolto al “brusio” delle critiche.

Una giovane ragazza che ama passare del tempo con la sua famiglia e condividere questi momenti su TikTok, questa l’impressione genuina che deriva di Natasha. Mattinate al mare, cene in famiglia, ricette casalinghe e, soprattutto, le inconfondibili “colazioni” comprate dal padre. Infatti sono proprio i video delle “colazioni” a guadagnarsi i “numeri” maggiori. Con i suoi contenuti Natasha conta un totale di 28,8 milioni di mi piace.