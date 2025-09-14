PUBBLICITÀ
HomeCronacaChoc a Eboli, disabile in carrozzina picchiato e accoltellato dai bulli
CronacaCronaca locale

Choc a Eboli, disabile in carrozzina picchiato e accoltellato dai bulli

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Choc a Eboli, disabile in carrozzina picchiato e accoltellato dai bulli
Choc a Eboli, disabile in carrozzina picchiato e accoltellato dai bulli
PUBBLICITÀ

Un uomo disabile di circa cinquant’anni, a bordo della sua carrozzina elettrica, stava percorrendo via Scocozza, nei pressi della chiesa di Santa Maria della Pietà a Eboli, intorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato. Stava rientrando a casa quando è stato avvicinato da un ragazzo che, dopo averlo deriso, ha persino finto di volere un “passaggio” salendo sul bordo della carrozzina.

Poco dopo sono sopraggiunti altri giovani, che hanno circondato l’uomo cominciando a insultarlo, spingerlo e colpirlo con schiaffi. Nel tentativo di sottrarsi all’accerchiamento e allontanarsi, il cinquantenne ha provato a reagire. In quei momenti concitati, uno dei ragazzi ha estratto un coltello e lo ha ferito a un orecchio.

PUBBLICITÀ

Alcuni passanti sono subito intervenuti, prestando i primi soccorsi e allertando sia il 118 che i carabinieri. L’uomo è stato trasportato in ospedale, medicato e successivamente dimesso. I militari hanno immediatamente avviato le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire all’identità dei membri del gruppo responsabile dell’aggressione.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati