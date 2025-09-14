Choc a Eboli, disabile in carrozzina picchiato e accoltellato dai bulli

PUBBLICITÀ

Un uomo disabile di circa cinquant’anni, a bordo della sua carrozzina elettrica, stava percorrendo via Scocozza, nei pressi della chiesa di Santa Maria della Pietà a Eboli, intorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato. Stava rientrando a casa quando è stato avvicinato da un ragazzo che, dopo averlo deriso, ha persino finto di volere un “passaggio” salendo sul bordo della carrozzina.

Poco dopo sono sopraggiunti altri giovani, che hanno circondato l’uomo cominciando a insultarlo, spingerlo e colpirlo con schiaffi. Nel tentativo di sottrarsi all’accerchiamento e allontanarsi, il cinquantenne ha provato a reagire. In quei momenti concitati, uno dei ragazzi ha estratto un coltello e lo ha ferito a un orecchio.

PUBBLICITÀ

Alcuni passanti sono subito intervenuti, prestando i primi soccorsi e allertando sia il 118 che i carabinieri. L’uomo è stato trasportato in ospedale, medicato e successivamente dimesso. I militari hanno immediatamente avviato le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire all’identità dei membri del gruppo responsabile dell’aggressione.