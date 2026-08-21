Choc nel Casertano, rapina la donna che gli aveva dato un passaggio in auto

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Aveva chiesto un passaggio in auto e ha rapinato l’automobilista che lo aveva fatto salire a bordo. È accaduto a San Prisco, nel Casertano. Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri allertati dalla vittima.

La donna ha riferito ai militari che durante il tragitto il 31enne aveva assunto un comportamento aggressivo e minaccioso e che si era impossessato della sua borsa, al cui interno c’erano 250 euro, per poi allontanarsi. Poco dopo, sul posto è arrivato un familiare del rapinatore, che alla presenza dei militari ha riconsegnato la borsa alla vittima ma mancanza il denaro. Il sospettato è stato raggiunto nella sua abitazione e alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga scavalcando la ringhiera del balcone, ma è stato bloccato e arrestato. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria.

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