Christian muore a 3 anni a Napoli, fermato l’autista che l’ha travolto

Il piccolo si chiamava Christian Carezza. L’investitore, secondo quanto riportato da Fanpage.it, sarebbe stato aggredito dalla folla e solo l’intervento della polizia ha evitato che la situazione degenerasse. Appena resosi conto dell’impatto, l’autista è sceso per prestare soccorso al piccolo che, nonostante la corsa in ospedale, purtroppo non ce l’ha fatta. Il giovane alla guida è stato accompagnato all’ospedale Cardarelli per le ferite riportate, inoltre, è stato bloccato ed è in stato di fermo al commissariato di Bagnoli. Per ricostruire la dinamica sono al lavoro polizia di Stato e polizia locale.