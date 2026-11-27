PUBBLICITÀ

Niente aggravante mafiosa per Pasquale Dello Iacolo e Teresa Pollice. Questa la decisione della Corte di Cassazione che ha pienamente accolto le tesi difensive dell’avvocato Paolo Gallina, respinte in primo e secondo grado. Un successo pieno per la difesa che adesso attende l’appello bis per rideterminare le pene.

A capo del clan, secondo l’accusa, c’erano i figli, poi diventati collaboratori di giustizia.

PUBBLICITÀ

Clan delle Reginelle di Pozzuoli, la Cassazione: niente aggravante mafiosa per Dello Iacolo e Pollice

La sentenza della Corte d’Appello di Napoli è stata annullata sul punto e gli atti tornano a un’altra sezione per un nuovo giudizio, che dovrà ridisegnare le pene. Un risultato tutt’altro che scontato: le stesse tesi erano state respinte sia dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello di Napoli, e in Cassazione il Procuratore Generale aveva chiesto di dichiarare i ricorsi inammissibili.

Dello Iacolo e Pollice erano accusati di far parte di un’associazione dedita allo spaccio, attiva tra il dicembre 2021 e il dicembre 2023, lui con il ruolo di capo e promotore, con l’aggravante di aver agito con metodo mafioso e per agevolare il cosiddetto clan delle Reginelle. Ma quel clan, secondo la stessa ricostruzione della Procura, era stato fondato e diretto dai loro figli: Luigi e Umberto Sannino, figli di Teresa Pollice, e Gennaro Dello Iacolo, figlio di Pasquale. Proprio loro, dall’ottobre 2023, sono diventati collaboratori di giustizia insieme a Ciro Scognamiglio, e hanno raccontato ai magistrati che i genitori non facevano parte del gruppo.

L’accusa era così arrivata a un vero paradosso: il presunto capo dell’associazione avrebbe agito per favorire il clan dei suoi stessi presunti sottoposti, di cui non faceva nemmeno parte. Per giunta Dello Iacolo era detenuto per tutto il periodo contestato, mentre Pollice è stata arrestata nel gennaio 2022. E in fase cautelare l’aggravante era contestata come agevolazione di un altro clan, il Longobardi-Beneduce: solo dopo le collaborazioni il beneficiario è diventato il clan dei figli. Un labirinto giudiziario complicato da cui uscire.

In primo grado, con rito abbreviato, il Tribunale di Napoli aveva inflitto 17 anni e 9 mesi a Dello Iacolo e 8 anni e 10 mesi alla Pollice. Il 4 febbraio 2026 la Corte d’Appello di Napoli aveva confermato l’impianto accusatorio, rideterminando la pena della donna in 9 anni e dieci mesi per la continuazione con una precedente condanna.

La difesa, sostenuta dall’avvocato Paolo Gallina (con il quale ha costantemente collaborato l’avvocato Antonio Chianese dello Studio Legale Gallina) ha concentrato le proprie censure proprio sull’aggravante mafiosa. I giudici d’appello avevano ricavato il metodo mafioso da un proposito di rivalsa espresso da Dello Iacolo al telefono dal carcere, proposito che, per stessa ammissione della Corte, si sarebbe manifestato solo a detenzione finita: un’aggravante, insomma, declinata al futuro.

Il Tribunale l’aveva invece estesa ai due imputati per la sola natura oggettiva, pur riconoscendo che le azioni violente erano state commesse da altri. E la finalità di agevolare il clan era stata ricavata dalla semplice consapevolezza della sua esistenza, mentre le Sezioni Unite della Cassazione richiedono la specifica volontà di favorirlo. Argomenti sviluppati nel ricorso, nei motivi nuovi e in una memoria di replica alle richieste del Procuratore Generale, che la Suprema Corte ha accolto.