Scambio politico-mafioso nel Casertano, indagato il sindaco Pirozzi

Di Redazione Internapoli
Sindaco Andrea Pirozzi
Stamattina i militari della Compagnia di Marcianise stanno eseguendo un’ordinanza che dispone la misura cautelare della custodia in carcere per 2 esponenti di spicco del clan Massaro e degli arresti domiciliari per 4 amministratori del comune di Santa Maria a Vico.

In particolare è emerso che il perseguimento di interessi economico-criminali del summenzionato gruppo delinquenziale, veniva supportata l’elezione di membri del citato Ente Locale alle consultazioni del 20 e 21 settembre 2020.

Le indagini consentivano, inoltre, di acclarare che i pregiudicati, in ragione del supporto elettorale fornito, avanzavano ai citati amministratori comunali richieste tendenti ad ottenere l’emanazione di atti in loro favore, ottenendo la disponibilità degli stessi ad assecondare tali richieste.

Il provvedimento in esecuzione rappresenta l’epilogo di approfondite indagini, coordinate e dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Come riporta il Mattino, nelle indagini sarebbe coinvolto il sindaco Andrea Pirozzi. 

