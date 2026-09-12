Colpaccio al MillionDay a Castel Volturno, centra la cinquina e porta a casa 1 milione di euro

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C’ è un nuovo ‘Paperon De Paperoni’ a Castel Volturno. Si tratta di un fortunato giocatore a Millionday che ha centrato un’intera cinquina vincente e ha conquistato il premio da 1 milione di euro.

La vincita di Castel Volturno è stata realizzata nell’estrazione serale delle 20,30 dell’11 settembre. Il fortunato giocatore ha indovinato tutti e cinque i numeri della combinazione: 6 – 16 – 24 – 35 – 40.

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La cinquina completa vale quindi 1 milione di euro. Con questo risultato sale a 385 il numero dei milionari premiati dal MillionDay dalla nascita del concorso.