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Colpaccio al MillionDay a Castel Volturno, centra la cinquina e porta a casa 1 milione di euro

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Colpaccio al MillionDay a Castel Volturno, centra la cinquina e porta a casa 1 milione di euro
Colpaccio al MillionDay a Castel Volturno, centra la cinquina e porta a casa 1 milione di euro
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C’ è un nuovo ‘Paperon De Paperoni’ a Castel Volturno. Si tratta di un fortunato giocatore a Millionday che ha centrato un’intera cinquina vincente e ha conquistato il premio da 1 milione di euro.

La vincita di Castel Volturno è stata realizzata nell’estrazione serale delle 20,30 dell’11 settembre. Il fortunato giocatore ha indovinato tutti e cinque i numeri della combinazione: 6 – 16 – 24 – 35 – 40.

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La cinquina completa vale quindi 1 milione di euro. Con questo risultato sale a 385 il numero dei milionari premiati dal MillionDay dalla nascita del concorso.

Superenalotto, centrato il 6 da oltre 223 milioni: è la seconda vincita più alta di sempre

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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