Colpo alla profumeria ‘Aristocratica’ a Giugliano: ladri entrano dai cunicoli fognari

PUBBLICITÀ

Furto nella notte nel centro storico di Giugliano. Intorno all’1:15, una banda di ladri è riuscita a introdursi nella profumeria “Aristocratica” di corso Campano utilizzando la tecnica del buco: i malviventi si sono calati nei cunicoli fognari e, da lì, hanno aperto un varco nel pavimento del locale, eludendo inizialmente i sistemi di sicurezza.

Una volta dentro, hanno razziato profumi di marca, borse e articoli di pelletteria per un valore stimato in decine di migliaia di euro. Parte della refurtiva è stata abbandonata in sacchi all’interno del negozio: l’allarme è scattato e ha costretto i ladri alla fuga.

PUBBLICITÀ

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia, coordinati dal primo dirigente Aurilia. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, sia interne che esterne, sono ora al vaglio degli investigatori per identificare i responsabili. La stessa profumeria era stata già colpita nel 2023 con modalità analoghe.

PUBBLICITÀ