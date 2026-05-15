Spari a Napoli, 39enne gambizzato in strada: indagini in corso

PUBBLICITÀ

Notte di paura a Napoli, dove un uomo è stato ferito su Corso Garibaldi. Ad essere colpito è stato un 39enne, già noto alle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da due colpi d’arma da fuoco, uno al gluteo e l’altro a una coscia. Dopo l’allarme, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, dove i medici lo hanno medicato e successivamente dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sull’accaduto sono in corso le indagini della Polizia di Stato. Gli agenti del commissariato Decumani stanno lavorando per chiarire dinamica e movente dell’agguato.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Alta tensione a Barra, ferito il cugino del ras Guarino [14/05/26]

PUBBLICITÀ