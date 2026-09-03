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Consigliera milanese morsa dalla vipera, trasferita al Cardarelli per mancanza di siero

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Consigliera milanese morsa dalla vipera, trasferita al Cardarelli per mancanza di siero
Consigliera milanese morsa dalla vipera, trasferita al Cardarelli per mancanza di siero
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Un morso di serpente durante un soggiorno a Pioppi nel Cilento, la corsa all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania e il successivo e definitivo trasferimento all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Consigliera milanese morsa dalla vipera, trasferita al Cardarelli per mancanza di siero

Questa è in sintesi la brutta vicenda denunciata da Elisa Scarano, presidente del Consiglio del Municipio VI di Milano, che ha denunciato la mancanza del siero antivipera negli ospedali del Cilento e sui protocolli adottati.

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L’episodio sarebbe avvenuto venerdì scorso. Dopo essere stata morsa da una vipera, la Scarano è stata trasportata al Pronto soccorso del San Luca di Vallo della Lucania per le prime cure e gli accertamenti di rito. Secondo il suo racconto, nel presidio salernitano non sarebbe stato immediatamente disponibile l’antidoto necessario. Le sue condizioni avrebbero quindi richiesto l’immediato trasferimento all’ospedale Cardarelli, dove è stata sottoposta alla terapia necessaria.

Nel segnalare le varie criticità, la politica ha rivolto un appello ai vertici della sanità regionale campana e dell’Asl di Salerno, chiedendo una verifica sulle dotazioni farmacologiche e sulle procedure previste nei vari presidi, soprattutto quelli delle zone scelte dai vacanzieri.

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Nicola Avolio
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Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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