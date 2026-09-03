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Cade dall’impalcatura al sesto piano e finisce sul ponteggio, grave operaio 57enne

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Cade dall'impalcatura al sesto piano e finisce sul ponteggio, grave operaio 57enne
Cade dall'impalcatura al sesto piano e finisce sul ponteggio, grave operaio 57enne
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È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Pio di Benevento, con una prognosi di politrauma da caduta, l’operaio di 57 anni rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un impalcatura al sesto piano di un palazzo in ristrutturazione.

L’incidente sul lavoro è avvenuto lungo corso Garibaldi, nel centro storico di Benevento.
L’uomo, impegnato nei lavori di ristrutturazione di un palazzo, è precipitato dall’impalcatura al sesto piano facendo un volo di alcuni metri prima di fermarsi due piani più sotto.

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L’allarme è stato dato immediatamente dai colleghi presenti sul cantiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e un’ambulanza. Sull’accaduto sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e le cause della caduta.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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