Cade dall’impalcatura al sesto piano e finisce sul ponteggio, grave operaio 57enne

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È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Pio di Benevento, con una prognosi di politrauma da caduta, l’operaio di 57 anni rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un impalcatura al sesto piano di un palazzo in ristrutturazione.

L’incidente sul lavoro è avvenuto lungo corso Garibaldi, nel centro storico di Benevento.

L’uomo, impegnato nei lavori di ristrutturazione di un palazzo, è precipitato dall’impalcatura al sesto piano facendo un volo di alcuni metri prima di fermarsi due piani più sotto.

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L’allarme è stato dato immediatamente dai colleghi presenti sul cantiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e un’ambulanza. Sull’accaduto sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e le cause della caduta.