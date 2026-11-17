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Derubano un 90enne a corso Umberto I, due persone arrestate dagli agenti della Polizia Locale. Le attività di controllo del territorio condotte dalla Polizia Locale hanno portato, nelle ultime ore, all’arresto di due persone e alla segnalazione in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di altre due.

Il personale dell’unità operativa Investigativa, Ambientale ed Emergenze Sociali impegnato nell’area della Stazione Centrale e nelle zone limitrofe ha notato due persone avvicinarsi con fare sospetto ad un anziano che camminava sul marciapiedi nel tratto iniziale di corso Umberto I.

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Seguendo un copione evidentemente collaudato, con una precisa ripartizione dei ruoli, i due sono riusciti a sottrarre il portafogli e il telefono cellulare dalle tasche della giacca della vittima. Intervenuti immediatamente, gli agenti hanno

bloccato i due ladri e hanno recuperato la refurtiva, successivamente restituita al legittimo proprietario. Il 90enne derubato ha formalizzato la denuncia e, su disposizione del magistrato di turno in Procura, i due arrestati sono stati condotti presso la

Casa Circondariale di Poggioreale, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

Controlli anche sulle attività ricettive alla Sanità

Nel quartiere Sanità i controlli hanno riguardato quattro immobili utilizzati per la locazione breve. Gli accertamenti, condotti dagli agenti dell’unità operativa Stella, hanno consentito di appurare in tre casi la mancanza dei dispositivi di sicurezza obbligatori, tra cui rilevatori di fumo ed estintori, mentre per una quarta struttura è stata contestata l’omessa comunicazione di avvio al competente Sportello Unico per le Attività Produttive.

Per tutte e quattro le attività, inoltre, il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il mancato rispetto degli obblighi fissati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per i gestori di attività alberghiere, B&B e altre strutture di accoglienza. Le contestazioni riguardano, in particolare, l’omessa comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità delle persone alloggiate.

Blitz al Vomero

Infine, l’unità operativa Vomero ha effettuato controlli al mercato De Bustis finalizzati al contrasto della vendita di prodotti recanti marchi contraffatti. Gli agenti, in abiti borghesi, hanno individuato due persone che, in postazioni distinte e confondendosi tra i banchi dei venditori regolarmente autorizzativi, esponevano capi di abbigliamento con marchi palesemente contraffatti. Nel corso dell’intervento sono stati sottoposti a sequestro numerosi giubbotti e cinque banchetti utilizzati per l’esposizione della merce. Uno dei due venditori abusivi è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria mentre l’altro è riuscito ad allontanarsi, abbandonando sul posto la merce e le strutture espositive.