Camper sanitari dell’Asl in ogni quartiere per vaccinare chi ancora non l’ha fatto senza prenotazione. Questo il piano dell’Asl Na1 per incentivare la somministrazione di vaccini nella città di Napoli. Da ieri, a Porta Capuana è presente il truck dell’Asl Napoli 1 Centro, che fino alle 18,30 ha somministrato oltre 600 dosi di Pfizer. Dalla prossima settimana via con i punti vaccinali nei distretti sanitari che già stanno vaccinando all’Arenella e Vomero e a Chiaiano e Marianella. Da lunedì si parte da Corso Vittorio Emanuele, da mercoledì via a Bagnoli-Fuorigrotta, Pianura-Soccavo, e al Distretto 26 di Colli Aminei, San Carlo all’Arena, Stella. Via anche al distretto sanitario di San Gennaro, mentre già da martedì via a San Pietro a Patierno e al Distretto 31 dell’Annunziata. Lo riporta Fanpage.

