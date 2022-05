Covid, addio alla mascherina sui voli europei: dal 16 maggio non sarà più obbligatoria

Stop all’obbligo di indossare la mascherina sui voli nell’Unione Europea dal 16 maggio, a comunicarlo Ecdc e Aesa.

Le nuove linee guida di Ecdc e Aesa sulla normativa anti Covid

Questo è quanto prevedono le nuove linee guida sulla sicurezza dei viaggi pubblicati dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e dall’Aesa (Agenzia europea per la sicurezza aerea). La mascherina resta comunque fortemente raccomandata per chi tossiste o starnutisce. Inoltre, si legge nelle linee guida, “resta una delle difese migliori contro la trasmissione di Covid-19“.

Le mascherine restano comunque lo strumento più efficace per prevenire la trasmissione del virus

Sebbene i rischi permangano, abbiamo visto che gli interventi e i vaccini non farmaceutici hanno permesso alle nostre vite di tornare alla normalità. E’ importante tenere presente che, insieme al distanziamento fisico e a una buona igiene delle mani, è uno dei metodi migliori per ridurre la trasmissione. Sebbene l’uso obbligatorio della mascherina in tutte le situazioni non sia più raccomandato. Le regole e i requisiti degli Stati di partenza e di destinazione dovrebbero essere rispettati e applicati in modo coerente.

Passeggeri ed equipaggio desiderano non utilizzare più la mascherina, ma bisogna comunque rispettare le opinioni di tutti

In più, “gli operatori di viaggio dovrebbero avere cura di informare i passeggeri di tutte le misure richieste in modo tempestivo“, ha spiegato il direttore dell’Ecdc Andrea Ammon. “Per molti passeggeri, e anche per i membri dell’equipaggio, c’è un forte desiderio che le mascherine non siano più una parte obbligatoria del viaggio aereo. Siamo ora all’inizio di quel processo. I passeggeri dovrebbero continuare a rispettare i requisiti della loro compagnia aerea. Ma comunque, laddove le misure preventive siano facoltative, prendere decisioni responsabili e rispettare la scelta degli altri passeggeri“, ha a sua volta osservato il direttore esecutivo dell’Aesa Patrick Ky.