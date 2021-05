La morsa mortale del Covid ha stretto forte Melito nelle ultime ore.

Sono tre i melitesi, infatti, venuti a mancare in questi giorni e che precedentemente avevano contratto il virus: si tratta di due uomini ed una donna, tutti ultrasettantenni.

Covid, 3 morti in meno di una settimana a Melito

In due casi il Coronavirus ha colpito ed annullato le difese di due persone già gravemente malate, mentre nel caso della terza vittima è risultato essere determinante al fine del decesso.

Covid, oggi un’altra vittima a Melito

L’ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto in queste ore. Fatale l’ennesima crisi l’espiratoria per l’umo era da oltre un mese ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravi.

Più di 30 le vittime del virus in città dall’inizio della pandemia

Dall’inizio della pandemia il numero delle vittime a Melito ha superato quota 30.

Covid: 9.148 nuovi casi e 144 morti in 24 ore

Sono invece 144 le vittime in un giorno (ieri 226) in Italia. E’ il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi: l’ultimo dato analogo era stato registrato il 26 ottobre 2020, quando il bollettino ufficiale indicava la cifra di 141 morti a causa della pandemia.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.044.762, i morti 121.177. Gli attualmente positivi sono invece 430.906 (364 in più rispetto a ieri, aumento che non si verificava dal 5 aprile), i guariti e dimessi 3.492.679 (+8.637).