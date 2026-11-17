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Dovevano essere viaggi da sogno ma si sono trasformate in presunte truffe ai danni di ignari clienti. È quanto emerge da un’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (pm Chiara Esposito), che ha disposto la citazione a giudizio di Raffaele Polverino, 34 anni, di San Prisco, titolare di un’agenzia di viaggi.

L’imprenditore dovrà rispondere di due distinti episodi di truffa per un importo complessivo di 6.100 euro.

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Dai viaggi da sogno all’incubo, non erano mai stati prenotati: a processo titolare dell’agenzia

Secondo la ricostruzione accusatoria, nel primo episodio Polverino avrebbe ricevuto da un cliente, residente a Curti, la somma di 1.800 euro per l’acquisto di quattro biglietti di andata e ritorno dal Marocco all’Italia, con partenza prevista per l’11 agosto 2025.

I titoli di viaggio sarebbero stati inizialmente prenotati presso una compagnia di navigazione, ma successivamente, il 20 giugno 2025, l’agente li avrebbe annullati attraverso un’apposita procedura, ottenendo il rimborso direttamente su una carta di credito a lui intestata.

Il cliente, ignaro dell’annullamento, sarebbe rimasto convinto di avere regolarmente acquistato i biglietti.

Il secondo episodio riguarda un viaggio a New York, dal 2 all’8 dicembre 2025, del costo complessivo di 4.300 euro. In questo caso, secondo gli inquirenti, il titolare dell’agenzia avrebbe proposto e concluso un pacchetto turistico con due clienti di San Prisco, inducendo uno di loro a versare un primo acconto di 1.700 euro il 24 febbraio 2025 e successivamente il saldo di 2.600 euro; una somma interamente corrisposta per un viaggio che non sarebbe mai stato effettivamente prenotato né organizzato.

Tre le persone offese (tra i difensori Raffaele Gaetano Crisileo). Il processo è previsto per il 9 giugno prossimo davanti al giudice monocratico Pasquale D’Angelo.