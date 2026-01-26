PUBBLICITÀ
HomeCronacaCrollo palazzo a Casoria, il presidente dell'EIC: "Infrastrutture idriche a fine vita,...
CronacaCronaca locale

Crollo palazzo a Casoria, il presidente dell’EIC: “Infrastrutture idriche a fine vita, bisogna aggiornarsi”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Crollo palazzo a Casoria, il presidente dell'EIC:
Crollo palazzo a Casoria, il presidente dell'EIC: "Infrastrutture idriche a fine vita, bisogna aggiornarsi"
PUBBLICITÀ

Il crollo dell’edificio di via Cavour a Casoria e lo sgombero di circa 115 persone mette nuovamente in evidenza la fragilità infrastrutturale del nostro Paese e la necessità di un approccio sistemico e preventivo nella gestione delle infrastrutture critiche, a partire da quelle essenziali per il servizio idrico integrato.

Crollo palazzo a Casoria, il presidente dell’EIC: “Infrastrutture idriche a fine vita, bisogna aggiornarsi”

Sull’episodio interviene Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano e vicepresidente di ANEA: «Il crollo avvenuto a Casoria mette in evidenza la fragilità infrastrutturale del nostro Paese. Serve un investimento e una progettualità di sistema per intervenire prima che situazioni del genere abbiano a manifestarsi».

PUBBLICITÀ

Mascolo evidenzia come la criticità non sia locale, ma nazionale: «Le infrastrutture su cui si basa il nostro servizio idrico sono a fine vita. Non a Casoria, non a Napoli, non in Campania: in tutta Italia. La risorsa più importante che abbiamo viene data per scontata e il servizio integrato è affidato a impianti ormai giunti vetusti. Il tutto mentre a Dubai, con l’energia solare, si trasforma l’acqua di mare in acqua potabile. Ciò accade nel deserto. Noi disponiamo di sorgenti e abbiamo un sistema ingegneristico d’eccellenza ma continuiamo a gestire la risorsa e il servizio su infrastrutture ormai vetuste che creano disservizi e, come avvenuto a Casoria, anche situazioni di pericolo».

Per Mascolo è imprescindibile una trasformazione profonda della governance della risorsa idrica: «Non possiamo più affrontare il tema con un approccio emergenziale. La gestione del Servizio idrico integrato deve diventare una priorità. Per farlo serve un cambio di paradigma politico, amministrativo e culturale, che solo un presidio istituzionale dedicato può garantire. E’ necessaria una strategia industriale efficace, efficiente, economica ed unitaria che possa garantire un servizio all’altezza delle aspettative. Serve uno sforzo amministrativo che va accompagnato con investimenti straordinari strutturali e non episodici, per garantire la resilienza del sistema e non gravare sulla tariffa e quindi sui cittadini», conclude Mascolo.

Crollo del palazzo a Casoria, sgomberate altre 13 famiglie

L’aggiornamento sugli sgomberi

L’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, ha prontamente contattato il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, per fare il punto sulle necessità connesse ai nuovi sgomberi disposti dai Vigili del Fuoco, a seguito delle ulteriori verifiche effettuate questa mattina sull’edificato.

“La Regione Campania – ha dichiarato l’assessora Fiorella Zabatta – è accanto ai cittadini di Casoria e all’amministrazione comunale. Già nei giorni scorsi è stato integrato il fondo necessario a garantire la sistemazione alberghiera agli sfollati. Il sistema regionale di Protezione Civile – ha aggiunto l’assessora, che mantiene costantemente informato il Presidente della Regione, Roberto Fico – è operativo h24 a supporto del Comune. Anche oggi saranno impegnati i volontari regionali e gli operatori della SMA Campania, che continuano a garantire assistenza alla popolazione, compreso il rifornimento idrico attraverso le autobotti”.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati