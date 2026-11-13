Da ‘colonnello’ del boss D’Ausilio alla conquista di Bagnoli, ascesa e caduta di Massimiliano Esposito

PUBBLICITÀ

“È un protetto della Masseria Cardone. I Licciardi tengono molto a lui”. Così si pronunciò qualche anno fa un collaboratore di giustizia profondo conoscitore delle dinamiche di Napoli ovest. Un asse con l’Alleanza di Secondigliano che Massimiliano Esposito ‘o scognato ha sempre mantenuto e rivendicato. Il pentimento del boss di via Di Niso a Bagnoli, annunciato questa mattina in aula a Napoli, apre uno squarcio di quelli pesanti sui segreti di oltre trent’anni di malavita: a diffondere la notizia è il figlio Cristian, anche lui detenuto, che avrebbe chiesto alla moglie di pubblicare sui profili social un messaggio in cui ha preso nettamente le distanze dalla decisione del padre. Nessuna conferma ufficiale fino a stamattina anche se c’erano diversi ‘elementi’ da considerare come il trasferimento a Secondigliano dove non vige il carcere duro, l’informativa trasmessa ad alcuni familiari e le precarie condizioni di salute. ‘O scognato inizia la sua carriera criminale nel clan D’Ausilio retto a partire dagli anni Novanta dal boss Domenico detto Mimì ‘o sfregiato. Nel Duemila Esposito viene arrestato e resta dentro per oltre 20 anni, un periodo nel quale, con L’indebolimento del clan D’Ausilio, si fa largo Alessandro Giannelli detto ‘Schwarz’, storico ras di Cavalleggeri d’Aosta. Scoppia una nuova guerra flegrea con Esposito che, secondo la Procura, riallaccia i rapporti con i vecchi alleati e da vita ad una serie di alleanza ultima delle quali quella con il clan Iadonisi in quel periodo contrapposto ai Troncone. Si tratta di una fase intermedia a nuovi problemi con la giustizia: il boss di via Di Niso viene nuovamente arrestato nell’ottobre 2020, ricercato da luglio per una decina di violazioni agli obblighi della sorveglianza speciale. Torna libero nell’aprile 2022, ma con un residuo di pena da scontare ai domiciliari, a Scalea in Calabria. Dopo questo periodo la guerra con i Giannelli entra in una nuova fase calda: scattano ritorsioni, stese e anche una bomba carta.

Nel settembre di due anni fa un nuovo arresto che decapita il gruppo: Esposito si dà alla macchia fino al definitivo arresto nei pressi di un hotel di Qualiano. Seguono mesi di carcere con il progressivo peggioramento anche delle proprie condizioni di salute fino alla scelta radicale maturata nelle ultime settimane. Un pentimento, quello di Esposito, che segue quello di Alessandro Giannelli, lo stesso ras con cui si è conteso per tanto tempo la conquista di Napoli ovest.

PUBBLICITÀ