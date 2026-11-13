Melito scontro sul varco di via Berlino: l’opposizione accusa: “La chiusura per pagare i debiti elettorali”

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Mentre in Europa si celebrano i 37 anni dalla caduta del Muro di Berlino, a Melito torna a far discutere il muro di via Berlino. Al centro dello scontro politico c’è la chiusura del varco stradale, una vicenda che i consiglieri di opposizione Giovanni Barretta e Stefano D’Alterio (capogruppo Fi), insieme al segretario cittadino di Forza Italia Ciro Barbareschi, ricostruiscono in una nota, contestando le motivazioni alla base della decisione e chiedendo all’amministrazione di valutare la riapertura definitiva.

Secondo quanto ricostruito dai firmatari, il muro sarebbe nato abusivamente dopo il terremoto, in seguito a un accordo tra esponenti della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista, con l’obiettivo di evitare il deprezzamento delle abitazioni della zona. L’opera sarebbe stata riconosciuta formalmente soltanto nel 2002 attraverso il PTGU.

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I rappresentanti dell’opposizione premettono di voler rispettare le indagini in corso e l’attività della magistratura, ma ritengono necessario chiarire alcuni aspetti della vicenda, a partire dalle circostanze che portarono all’abbattimento del muro.

L’abbattimento su richiesta dell’eav del 20 luglio 2022

Nel comunicato si precisa che il muro venne abbattuto «su esplicita richiesta dell’EAV del 20/07/2022». Si sarebbe trattato di un intervento analogo a quello realizzato in via Cimarosa, finalizzato a migliorare il deflusso del traffico veicolare in considerazione del cantiere di via Colonne per un piano traffico straordinario che coinvolgeva anche i Comuni di Sant’Antimo e Giugliano, anch’essi interessati dai lavori.

I firmatari intervengono anche sulla questione urbanistica e sulla necessità di modificare il PTGU per rendere possibile l’apertura del varco.

«Qualcuno, più bravo, potrà correggere, ma, un’apertura in deroga, come quella prevista per lavori straordinari, non richiede una variazione del PTGU. Variazione che, invece, si rende necessaria qualora, al termine dei lavori, si voglia rendere permanente l’apertura».

Da qui la considerazione politica dei consiglieri: «Sicuramente, almeno su questo, converrete con noi: la vecchia amministrazione è esente da responsabilità».

Il riferimento agli atti processuali e al confronto elettorale

Un altro punto affrontato nel comunicato riguarda il presunto inserimento dell’abbattimento del muro negli atti di un procedimento giudiziario.

Secondo i firmatari, si starebbe alimentando una ricostruzione non corrispondente a quanto effettivamente riportato nella documentazione processuale.

«Inoltre, si sta alimentando la tesi secondo cui l’abbattimento del muro sarebbe presente negli atti del processo. Di fatto, non è così. Ciò che viene richiamato nella relazione è un dialogo in piazza con un candidato nelle file di un terzo candidato sindaco, risultato poi non eletto».

I rappresentanti dell’opposizione sottolineano che si sarebbe trattato di un confronto pubblico, preceduto, secondo la loro ricostruzione, da contatti analoghi da parte della coalizione avversaria e dei vertici dell’attuale amministrazione, circostanze che emergono dagli stessi atti processuali.

«Solo i fatti del 18 aprile hanno rivelato i legami del candidato in questione. Se tali circostanze fossero state note durante la campagna elettorale, sono certo che non ci sarebbe stato alcun confronto con i membri di entrambi gli schieramenti in vista del ballottaggio».

Nel comunicato viene inoltre lanciata una stoccata all’attuale amministrazione, con un riferimento a un presunto incontro privato organizzato durante la campagna elettorale del 2021.

«Allo stesso modo, sono sicuro che nessun componente dell’attuale amministrazione avrebbe organizzato un incontro privato in un’attività commerciale della zona per discutere di un appoggio elettorale al ballottaggio del 2021».

Si tratta di affermazioni e ricostruzioni politiche contenute nel documento sottoscritto dai rappresentanti dell’opposizione.

«La chiusura ha paralizzato la viabilità cittadina»

La questione centrale resta però quella della circolazione stradale. Per i firmatari, l’apertura del varco rappresenta una necessità per evitare il congestionamento del traffico cittadino.

«La chiusura ha paralizzato la viabilità cittadina, creando un effetto domino catastrofico: traffico in tilt su via Roma, l’incrocio della Villa Comunale trasformato in un imbuto e la stradina delle Suore ridotta a un percorso impraticabile».

A sostegno della propria posizione, i consiglieri richiamano anche il comportamento della commissione prefettizia che ha amministrato il Comune.

«Del resto, la stessa commissione prefettizia, pur avendo ben nota la relazione della commissione d’accesso che l’aveva preceduta e pur citando il varco nella propria relazione, non ha mai disposto la chiusura della strada, riconoscendone di fatto l’utilità per la viabilità».

«La verità è un’altra ed è tutta politica: i debiti elettorali si pagano»

È il passaggio più duro del comunicato, nel quale i rappresentanti dell’opposizione attribuiscono la chiusura del varco a ragioni politiche e a impegni assunti durante la campagna elettorale: «La verità è un’altra ed è tutta politica. I debiti elettorali si pagano».

Secondo la ricostruzione dei firmatari, un candidato, pressato per motivi lavorativi e politici dai condomini della zona, avrebbe assunto un impegno preciso: ottenere la chiusura del varco.

«L’attuale amministrazione, sollecitata dal candidato in questione, poi risultato eletto, era desiderosa di giustificare in qualche modo la chiusura del varco, pur di rispettare gli impegni assunti».

Nel documento viene chiamata in causa anche un’interrogazione presentata da una consigliera di opposizione, che, secondo i firmatari, avrebbe fornito all’amministrazione l’occasione per procedere alla chiusura.

«Ecco, però, che a sostegno arriva un’interrogazione strumentale di una collega dell’opposizione, mal consigliata dal proprio entourage, che offre all’attuale amministrazione l’occasione per cogliere la palla al balzo, rispolverare il clima da campagna elettorale, giustificare la chiusura e regalarci titoli di cronaca nera».

La proposta all’amministrazione: riapertura definitiva con dossi e stalli regolamentati

In conclusione, i firmatari avanzano una proposta operativa rivolta all’amministrazione comunale. La richiesta è quella di ricostruire formalmente la storia del varco e valutare la possibilità di riaprirlo in maniera definitiva, accompagnando l’intervento con misure a tutela della sicurezza dei residenti.

«La chiusura di una strada rappresenta da sempre una sconfitta per la politica. Chiediamo, pertanto, al Primo Settore di ricostruire la storia della vicenda e all’amministrazione di valutare l’apertura definitiva del varco, accompagnandola con interventi a tutela della sicurezza dei residenti, come l’installazione di dossi e una corretta regolamentazione degli stalli di sosta».

L’opposizione si dice disponibile anche a un’eventuale conferma della chiusura, ma chiede che venga riconosciuta per quello che, secondo la propria ricostruzione, sarebbe: una scelta politica.

«Accettiamo anche un’eventuale chiusura, purché si ammetta che si tratta di una scelta politica, evitando qualsivoglia strumentalizzazione».

Il comunicato si conclude con un’apertura al confronto istituzionale: «In noi troverete sempre la massima collaborazione, purché si ragioni nell’interesse della comunità e non di pochi».