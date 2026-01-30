Da Napoli a Cannes per rubare orologi di lusso, trasfertista torna in libertà

PUBBLICITÀ

E’ accusato di essere componente di una banda che metteva a segno, in Francia, rapine e furti di orologi di lusso, il giovane napoletano, destinatario di mandato d’arresto europeo, tornato in libertà su decisione del Tribunale di Grasse, città della Costa Azzurra che si trova sulle colline a nord di Cannes.

Il giudice francese ha accolto la richiesta formulata dal collegio difensivo (composto dagli avvocati italiani Marco Spena e Andrea Scardamaglio, del Foro di Napoli, e dalla loro collega transalpina Celine Cesar, del Foro di Draguignan) e disposto per il ragazzo l’obbligo di firma a Grasse. Il giovane venne arrestato e chiuso nel carcere di Poggioreale nell’agosto 2025.

Dopo l’interrogatorio sostenuto tre giorni dopo l’arresto gli venne concesso l’obbligo di dimora, su richiesta dell’avvocato Marco Spena, malgrado gli inquirenti (la procura generale) ne avessero chiesto la permanenza in carcere. Resosi irreperibile, dopo la sentenza definitiva della sua consegna all’Autorità Giudiziaria Francese, venne nuovamente arrestato e posto in carcere a Poggioreale per poi essere trasferito nelle carceri transalpine dalle quali ieri è uscito a seguito della decisione del tribunale francese di attenuare la misura cautelare con l’obbligo di firma presso le autorità di polizia di Grasse.