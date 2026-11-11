Da rapina a truffa, riqualificato il reato per falso ispettore di polizia napoletano

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Cambia la qualificazione giuridica, ma non cambia la misura. Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Speciale per le Misure Cautelari Personali e Reali, ha deciso sul riesame proposto nell’interesse di Vincenzo Russo (difeso dall’avvocato Tiziana De Masi) contro l’ordinanza del GIP del Tribunale di Cassino del 22 ottobre 2026, con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere. I giudici romani hanno disposto la riqualificazione del reato da quello di rapina aggravata, a quello di cui truffa aggravata. Questi i fatti.

Si sarebbe presentato come un rappresentante di una società specializzata nell’acquisto di oro e, successivamente, avrebbe finto di essere un ispettore della Polizia in servizio presso la Questura di Frosinone. Un presunto raggiro studiato per conquistare la fiducia della vittima e indurla a consegnare denaro e oggetti preziosi. È quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino nei confronti di Vincenzo Russo, nato a Napoli nel 1980.

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Secondo l’impostazione accusatoria, l’uomo avrebbe agito insieme ad altri soggetti al momento non identificati, mettendo in scena una falsa operazione di polizia. Alla vittima sarebbe stato raccontato che la sua attività commerciale aveva acquistato merce proveniente da un ingente furto commesso ai danni di una gioielleria del capoluogo. Una storia costruita per far credere all’interlocutore di essere coinvolto in una vicenda criminale e di dover collaborare con le forze dell’ordine.

Il piano, secondo quanto ricostruito nell’ordinanza, sarebbe poi degenerato in una grave intimidazione. L’indagato avrebbe prospettato conseguenze pesantissime in caso di mancata collaborazione, arrivando, secondo l’accusa, a mostrare una pistola e a minacciare la vittima per ottenere la consegna di denaro e preziosi. La presenza di altre persone, tra cui minori, nelle vicinanze avrebbe reso ancora più grave il quadro descritto negli atti.

Il Gip ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e ha disposto la custodia in carcere, escludendo la possibilità di misure meno restrittive, come gli arresti domiciliari. Alla base della decisione, il rischio di reiterazione di condotte analoghe e la valutazione della personalità dell’indagato. L’ordinanza è stata emessa il 22 ottobre 2026. Russo resta indagato e la sua responsabilità dovrà essere accertata nelle successive fasi del procedimento, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza.