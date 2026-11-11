Una fiaccolata per Luigi Fusco, il 19enne morto nell’incidente a Ponticelli

PUBBLICITÀ

Una fiaccolata per ricordare Luigi Fusco, il ragazzo di 19 anni morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lunedì in via Carlo Miranda, nel quartiere Ponticelli. L’iniziativa si terrà domani sera e partirà alle 22 da Pollena Trocchia, all’esterno del Bar Excelsior, locale dove il giovane lavorava. Un momento di raccoglimento e affetto per stringersi attorno alla famiglia del 19enne, la cui scomparsa ha lasciato dolore e sgomento tra amici, conoscenti e quanti avevano avuto modo di incontrarlo.

Il tragico incidente si è verificato lunedì, quando Luigi si trovava alla guida di un motociclo di grossa cilindrata. Per cause ancora in fase di accertamento, la moto si è scontrata con un’utilitaria condotta da un ventenne, che stava effettuando una svolta a sinistra per immettersi in una strada laterale. Dopo il primo impatto, il motociclo ha terminato la propria corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica. Le conseguenze dello schianto sono state devastanti. Il 19enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza e soccorso in condizioni disperate. Trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare, è morto successivamente a causa delle gravissime ferite riportate.

PUBBLICITÀ

La Polizia Locale sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati e sono stati disposti ulteriori accertamenti, anche documentali e tossicologici. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico. Intanto, questa sera, amici, colleghi e conoscenti si ritroveranno a Pollena Trocchia per una fiaccolata in memoria di Luigi. Un gesto per ricordare il giovane e testimoniare la vicinanza alla sua famiglia dopo una tragedia che ha spezzato troppo presto una giovane vita.