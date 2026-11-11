Giugliano. Rissa alla vigilia di Natale in piazza Matteotti, assolti i 7 imputati

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Si chiude con l’assoluzione di tutti e sette gli imputati il procedimento giudiziario relativo alla violenta rissa scoppiata la vigilia di Natale del 2019 in piazza Matteotti. Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, lo scorso 10 novembre ha assolto tutti gli accusati dal reato di rissa aggravata dalle lesioni. La giudice Giacinta Santaniello ha accolto le richieste del collegio difensivo, composto dagli avvocati Giovanni Abbate, Salvatore Cacciapuoti, Francesco Smarrazzo, Carla De Luca e Daniele Cacciapuoti. Tra le persone finite a processo figuravano anche tre soggetti che, nel corso dei fatti, erano rimasti feriti.

La vicenda risale alla notte del 24 dicembre 2019, quando in piazza Matteotti si verificò una violenta colluttazione che coinvolse più persone e che portò all’avvio delle indagini e, successivamente, al procedimento penale.

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Il dibattimento ha consentito di ricostruire quanto accaduto attraverso l’acquisizione dei filmati relativi alla rissa, le dichiarazioni degli agenti della polizia giudiziaria intervenuti, quelle della persona offesa e la testimonianza di un unico teste indicato dalla difesa. Al termine dell’esame delle prove raccolte, il Tribunale ha escluso la responsabilità penale dei sette imputati, pronunciando per tutti sentenza di assoluzione con la formula «per non aver commesso il fatto».

A beneficiare della decisione sono stati Giulio Ciccarelli, Donato Caiazza, Mario Cuozzo Nasti e Francesco Cuozzo Nasti, assistiti dagli avvocati Salvatore e Daniele Cacciapuoti; Vincenzo Marano, difeso dall’avvocato Francesco Smarrazzo; Mario Riccio, assistito dall’avvocato Carla De Luca, e Alessandro Orefice, difeso dall’avvocato Giovanni Abbate. Si conclude così, con l’assoluzione di tutti gli imputati, una vicenda giudiziaria iniziata dopo i fatti della vigilia di Natale del 2019.