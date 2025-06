Dal tuffo in piscina all’ospedale, malore per 5 bimbi a Roma

PUBBLICITÀ

Domenica pomeriggio cinque bambini sono finiti in ospedale dopo un bagno in una piscina di un impianto nella zona della Borghesiana alla periferia di Roma. Tutti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Sulla vicenda indaga la polizia che dai primi riscontri, sembra che il malore sia legato a un’intossicazione da cloro.

Non è in pericolo di vita ma rischierebbe gravi danni neurologici per inalazione da cloro uno dei bimbi. Il piccolo ha nove anni ed è ancora in terapia intensiva. Ad essere trasportati dall’Ares 118 al policlinico Umberto I, per irritazioni cutanee e difficoltà respiratorie, altri tre bambini (di 5,7 e 11 anni) e una bambina di 7 anni. A quanto ricostruito finora, intorno alle 10, i bimbi stavano facendo il bagno nella piscina di un centro sportivo quando uno avrebbe detto alla mamma: “L’acqua sta diventando gialla”.

