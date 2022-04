Clan D’Alessandro, nessuna sorveglianza per il boss Carolei

Il tribunale di Napoli- sezione Misure di prevenzione ha respinto la richiesta di applicazione della sorveglianza speciale per quattro anni a carico di Paolo Carolei, indicato come il reggente del clan D’Alessandro attivo a Castellammare di Stabia. I giudici, accogliendo le tesi del suo difensore Raffaele Chiummariello, hanno dunque respinto la precedente richiesta avanzata dalla Dda. Paolo Carolei fu coinvolto nell’inchiesta «Golden Gol» sul giro di riciclaggio di denaro della camorra nelle scommesse che, secondo l’Antimafia, era stato lui a ideare e guidare per conto del clan di Scanzano. La sua figura, poi, aveva assunto maggiore carisma nella cosca anche grazie al matrimonio della figlia con Fabio Di Martino, figlio di Leonardo ’o lione, boss del clan Di Martino di Gragnano, una relazione che aveva sancito l’alleanza tra i due clan, in passato rivali. E proprio sui profili social di Fabio Di Martino è comparso il video che celebra l’uscita dal carcere del suocero Paolo Carolei avvenuta lo scorso febbraio.