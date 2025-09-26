Davide Lacerenza torna libero, revocati i domiciliari al titolare della Gintoneria

È tornato in libertà nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre Davide Lacerenza, 59 anni, titolare della celebre Gintoneria di via Napo Torriani a Milano. La notizia è stata resa pubblica da Giuseppe Cruciani attraverso un post su Instagram: “Da ieri alle 17.30 è tornato in libertà dopo più di sei mesi – ha scritto –. Al momento non può allontanarsi da Milano”.

Lacerenza era stato arrestato il 4 marzo insieme all’ex compagna Stefania Nobile con le accuse di autoriciclaggio, sfruttamento della prostituzione e spaccio di droga. Da allora si trovava agli arresti domiciliari nel suo appartamento di viale Lunigiana.

PUBBLICITÀ

Durante il periodo di detenzione, il 59enne aveva avuto anche un malore: nella notte del 1° aprile aveva accusato disturbi neurologici ed era stato ricoverato d’urgenza al Policlinico di Milano, nel reparto di Neurologia. I medici avevano ipotizzato un mini-ictus, poi rientrato senza conseguenze gravi per la sua salute.

La decisione di revocare i domiciliari arriva dopo oltre sei mesi di restrizioni. Lacerenza resta comunque sottoposto a obblighi giudiziari e non potrà lasciare il territorio di Milano in attesa dei prossimi sviluppi processuali.