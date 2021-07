Una lettera anonima arrivata all’avvocato Frazzitta e alla redazione di Chi l’ha visto svela nuovi retroscena sulla scomparsa di Denise Pipitone. A scriverla una persona che nel settembre del 2004 si trovava a Mazara del Vallo.

Scomparsa Denise Pipitone, la lettera a Chi l’ha visto

La trasmissione di Rai 3, dopo aver rilanciato gli appelli dell’avvocato e della mamma di Denise al testimone che però è rimasto finora senza un nome, ha svelato il contenuto della lettera, nella quale si fa riferimento a Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi.



Nella missiva si parla di un’auto con dentro una bambina che gridava aiuto: “Il mese di settembre 17 anni fa io abitavo in quei contorni, orario più orario meno erano le 12.30-13, ho finito di lavorare, mi recavo a casa per andare a mangiare. Mi trovo in via della Pace, a quei tempi c’era il mercato, è stato di mercoledì, c’era una fila indiana di auto, a un certo punto io venivo dalla zona ospedale, via Salemi, salendo da via Pace”.

“Mi esce una auto ad alta velocità dalla via Mongiolisi, sorpassando le auto in corsia, io venivo dalla Via Pace, lui gira a destra, c’erano auto in fila, si mette correndo nella mia carreggiata, mi tocca specchio, auto, io in quel momento faceva caldo, avevo il finestrino aperto, mi sono accostato perché mi ha toccato lo specchietto dell’auto. Guardo dallo specchietto e vedo e sento una bambina gridare: ‘Aiuto mamma, aiuto'”, è parte di quanto scritto nella lettera mostrata a Chi l’ha visto. All’interno della lettera vengono fatti infine tre nomi e uno è quello di Gaspare Ghaleb.