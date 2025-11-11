PUBBLICITÀ

I Carabinieri del NAS di Caserta, nell’ambito delle attività tese a garantire la sicurezza

alimentare lungo tutta la filiera produttiva e distributiva degli alimenti, hanno individuato una rivendita all’ingrosso – del tutto abusiva – dedita al commercio di alimenti di dubbia

provenienza e quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Deposito di alimenti abusivo in casa a Caserta: maxi sequestro di uova, miele e olio

Gli alimenti venivano stoccati presso un deposito fatiscente, privo delle prescritte

autorizzazioni e con gravi carenze igienico-sanitarie, ricavato presso l’abitazione del titolare

dell’attività, in promiscuità con materiale di vario genere, tra cui pneumatici per auto, olio

motore ed altro materiale a rischio contaminazione.

La merce veniva poi distribuita nella provincia attraverso l’utilizzo di un furgone, anch’esso privo di qualsivoglia autorizzazione e requisito igienico-sanitario.

Al termine delle operazioni l’intera fornitura (consistente in circa 1.600 uova, 11 kg di miele

e 350 litri di olio) è stata sottoposta a sequestro amministrativo per la mancata tracciabilità, mentre le attività – del valore complessivo di circa 100.000 euro – sono state sospese per carenza dei requisiti igienico-sanitari, strutturali ed autorizzativi.

Al titolare dell’attività sono state inoltre comminate sanzioni amministrative per un

ammontare complessivo di euro 12.500.