Deposito di alimenti abusivo in casa a Caserta: maxi sequestro di uova, miele e olio

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
I Carabinieri del NAS di Caserta, nell’ambito delle attività tese a garantire la sicurezza
alimentare lungo tutta la filiera produttiva e distributiva degli alimenti, hanno individuato una rivendita all’ingrosso – del tutto abusiva – dedita al commercio di alimenti di dubbia
provenienza e quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Gli alimenti venivano stoccati presso un deposito fatiscente, privo delle prescritte
autorizzazioni e con gravi carenze igienico-sanitarie, ricavato presso l’abitazione del titolare
dell’attività, in promiscuità con materiale di vario genere, tra cui pneumatici per auto, olio
motore ed altro materiale a rischio contaminazione.

La merce veniva poi distribuita nella provincia attraverso l’utilizzo di un furgone, anch’esso privo di qualsivoglia autorizzazione e requisito igienico-sanitario.
Al termine delle operazioni l’intera fornitura (consistente in circa 1.600 uova, 11 kg di miele
e 350 litri di olio) è stata sottoposta a sequestro amministrativo per la mancata tracciabilità, mentre le attività – del valore complessivo di circa 100.000 euro – sono state sospese per carenza dei requisiti igienico-sanitari, strutturali ed autorizzativi.

Al titolare dell’attività sono state inoltre comminate sanzioni amministrative per un
ammontare complessivo di euro 12.500.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

